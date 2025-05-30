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Иеромонах Иоанн оценил слова протоиерея о запрете браков с людьми другой веры

Иоанн отметил, что в многонациональной России...

pixabay

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Иеромонах Иоанн (Анисимов), секретарь Махачкалинской и Грозненской епархии, в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление протоиерея Кирилла (Иванова) о запрете браков между православными и мусульманами.

Иоанн отметил, что в многонациональной России, особенно в Дагестане, смешанные браки — не редкость. По его мнению, при взаимном уважении и свободе вероисповедания такие союзы допустимы. Он подчеркнул, что христианство не должно опираться на ветхозаветные ограничения.

Протоиерей Кирилл придерживается противоположной позиции. Он напомнил, что с VII века православным запрещено вступать в брак с еретиками, а ислам, не признающий божественность Христа, по его мнению, тем более несовместим с православием.

Кирилл также привёл исторические примеры с Балкан, где женщины во времена османской оккупации выбирали смерть, лишь бы не отречься от веры. Он выразил обеспокоенность ситуацией в современной России, где, как он считает, мигранты с радикальными взглядами могут использовать браки для изменения религиозной картины страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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