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Иерей Максимов объяснил, что воскресение из мертвых — не миф, а реальность

Иерей Георгий Максимов выразил сожаление, что м...

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Иерей Георгий Максимов выразил сожаление, что многие люди не верят в воскресение из мертвых. В своем блоге священник рассказал случай с отцом Даниилом, который, проводя исповедь, спросил прихожан, верят ли они в воскресение мертвых. Многие из них ответили отрицательно, предполагая, что в следующей жизни они могут переродиться в других телах. Однако Максимов не согласился с таким мнением, объяснив, что Господь воскресит людей в тех телах, в которых они жили при жизни.

Он также подчеркнул, что тело человека — это не просто оболочка для души, а важная материальная часть. Поэтому, по словам священника, на Страшном суде, когда будет вынесено наказание или награда, страдать или вознаграждаться будет не только душа, но и тело.

Максимов добавил, что если человек не верит в воскресение, то, по сути, он не верит и в Христа, а значит, обесценивает Его второе пришествие. Он отметил, что Воскресение Христово, которое празднуется на Пасху, является Его даром для людей.

Источник: akpars.ru

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