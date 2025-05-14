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ИАК: в Африке археологи нашли подземные ходы возрастом в миллионы лет

Ученые нашли древние подземные структуры, созда...

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В ходе археологических исследований на территории Африки и Ближнего Востока были найдены удивительные микроскопические подземные тоннели, возраст которых оценивается в несколько миллионов лет. Эти миниатюрные структуры, длина которых составляет всего 2,5 сантиметра при ширине около 0,5 миллиметра, вызвали большой интерес у ученых.

По предварительным данным, тоннели имеют биогенное происхождение и были созданы живыми существами, возможно, вымершими видами. Уникальность находки заключается в том, что эти структуры были обнаружены в твердых горных породах — мраморе и известняке, что затрудняет понимание того, как такие маленькие организмы смогли оставить такие следы.

Подобные микроотверстия были зафиксированы 15 лет назад в Намибии, однако ученым до сих пор не удалось точно определить, какие именно организмы могли проделать столь тонкую работу. В настоящее время проводится серия исследований для выявления создателей этих древнейших подземных структур и изучения механизмов их формирования.

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