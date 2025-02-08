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HU: следы загрязнения свинцом возрастом 5200 лет найдены в Эгейском море

Исследуя донные отложения Эгейского моря, учены...

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Исследуя донные отложения Эгейского моря, ученые из Гейдельбергского университета выяснили, что загрязнение свинцом, вызванное деятельностью человека, началось примерно 5200 лет назад, что на тысячу лет раньше предыдущих оценок. Открытие стало возможным благодаря анализу образцов осадков, взятых как из морского дна, так и из прибрежных районов.

Специалисты изучили 14 кернов донных отложений из разных частей Эгейского региона. Самые древние следы загрязнения свинцом были обнаружены в образцах из торфяного болота, что позволило пересмотреть временные рамки первого техногенного воздействия на окружающую среду.

По мнению исследователей, рост содержания свинца связан с развитием серебродобычи и отражает значительные изменения в экономике и социальной структуре древних цивилизаций. Дополнительно проведенный анализ пыльцы помог восстановить историю изменения растительности и методов землепользования в этом регионе.

Около 2150 лет назад концентрация свинца в осадках резко увеличилась. Это совпало с периодом активной вырубки лесов и расширения сельского хозяйства, когда эллинистическая Греция оказалась под властью Рима. В это время началась интенсивная добыча полезных ископаемых, что привело к первому зафиксированному случаю загрязнения океана свинцом в результате деятельности человека, сообщает Гейдельбергский университет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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