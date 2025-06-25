Химиотерапия помогает снизить риск Альцгеймера
Исследование южнокорейских ученых показало, что женщины, пережившие рак груди и прошедшие лечение с использованием радиации, реже страдают от болезни Альцгеймера. Вероятной причиной такого эффекта является воздействие радиации, применявшейся для борьбы с опухолью.
Исследование охватило 70,7 тысяч женщин, вылечившихся от рака груди. Результаты показали, что частота болезни Альцгеймера среди них была на 8% ниже, чем у женщин того же возраста и пола, не перенесших рак. Этот эффект был наиболее заметен в первые месяцы после лечения и постепенно исчезал через несколько лет.
Ученые отметили, что радиационная терапия снижала риск болезни Альцгеймера на 23%, а химиотерапия — на 17%. Эти результаты могут объясняться активацией иммунной системы, вызванной радиацией, что снижает вероятность инфекций, способствующих развитию болезни Альцгеймера.
Источник: Naked Science
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