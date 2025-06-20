Хакеры взломали аккаунт крупнейшего производителя чипов для ИИ
Компания Cerebras, известная своими инновациями в области чипов для искусственного интеллекта, сообщила изданию Tom's Hardware о том, что её аккаунт в сети X (бывший Twitter) был взломан. Злоумышленники использовали учетную запись для продвижения фальшивой криптовалюты.
15 июня была представлена криптовалюта под названием Cerebras с токеном CEREBRAS. Руководство компании, включая директора по маркетингу Джеймса Вана и генерального директора Эндрю Фельдмана, сразу же опровергло её связь с этим проектом. Однако вскоре аккаунт Cerebras в X был взломан, и мошенники начали распространять информацию о криптовалютной афере.
Компания подтвердила, что официальная учетная запись была скомпрометирована, а злоумышленники использовали её для рекламы поддельной монеты. Несмотря на то что публикации были удалены, адрес кошелька, указанный в момент взлома, совпал с тем, который использовался при создании фальшивого токена.
Cerebras подчеркнула, что не имеет намерений запускать или поддерживать какие-либо криптовалюты или токены, и призвала пользователей быть настороже. На момент подготовки материала компания, похоже, восстановила контроль над аккаунтом в X, и подозрительная активность больше не наблюдалась.
Источник: 3dnews.ru
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