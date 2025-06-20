Хакеры взломали аккаунт крупнейшего производителя чипов для ИИ

Компания Cerebras, известная своими инновациями в области чипов для искусственного интеллекта, сообщила изданию Tom's Hardware о том, что её аккаунт в сети X (бывший Twitter) был взломан. Злоумышленники использовали учетную запись для продвижения фальшивой криптовалюты.

15 июня была представлена криптовалюта под названием Cerebras с токеном CEREBRAS. Руководство компании, включая директора по маркетингу Джеймса Вана и генерального директора Эндрю Фельдмана, сразу же опровергло её связь с этим проектом. Однако вскоре аккаунт Cerebras в X был взломан, и мошенники начали распространять информацию о криптовалютной афере.

Компания подтвердила, что официальная учетная запись была скомпрометирована, а злоумышленники использовали её для рекламы поддельной монеты. Несмотря на то что публикации были удалены, адрес кошелька, указанный в момент взлома, совпал с тем, который использовался при создании фальшивого токена.

Cerebras подчеркнула, что не имеет намерений запускать или поддерживать какие-либо криптовалюты или токены, и призвала пользователей быть настороже. На момент подготовки материала компания, похоже, восстановила контроль над аккаунтом в X, и подозрительная активность больше не наблюдалась.

Источник: 3dnews.ru