Гузель Галимуллина рассказала, почему необходимо укреплять иммунитет

Иммунная система играет ключевую роль в защите организма от инфекций, и для ее поддержания необходимо правильно питаться, принимать витамины и вести здоровый образ жизни. Об этом рассказала врач по гигиеническому воспитанию ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Гузель Галимуллина.

По ее словам, крепкий иммунитет помогает организму эффективнее бороться с заболеваниями, ускоряет выздоровление и снижает риск осложнений.

– Сильная иммунная система позволяет не только предотвращать болезни, но и способствует более быстрому восстановлению, – отмечает специалист.

Кроме того, поддержание иммунитета положительно влияет на общее самочувствие: человек становится более активным и реже сталкивается с недомоганием, что улучшает качество жизни.