Групповые звонки в WhatsApp расширили до 1024 участников
WhatsApp улучшил функцию групповых звонков: раньше она была доступна только для больших групп от 32 до 256 человек, теперь же аудиочаты можно создавать даже в маленьких группах, а максимальное число участников увеличено до 1024.
В отличие от классических групповых звонков, аудиочаты работают как «открытые комнаты»: участники могут подключаться и выходить в любой момент, звонок не заставляет всех отвечать сразу. Интерфейс не занимает весь экран, позволяя продолжать читать сообщения и получать уведомления во время разговора.
Эта функция появилась в 2023 году и теперь стала доступна для более широкого круга пользователей.
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