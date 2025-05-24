Групповые звонки в WhatsApp расширили до 1024 участников

WhatsApp улучшил функцию групповых звонков: раньше она была доступна только для больших групп от 32 до 256 человек, теперь же аудиочаты можно создавать даже в маленьких группах, а максимальное число участников увеличено до 1024.

В отличие от классических групповых звонков, аудиочаты работают как «открытые комнаты»: участники могут подключаться и выходить в любой момент, звонок не заставляет всех отвечать сразу. Интерфейс не занимает весь экран, позволяя продолжать читать сообщения и получать уведомления во время разговора.

Эта функция появилась в 2023 году и теперь стала доступна для более широкого круга пользователей.