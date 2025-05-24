Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Групповые звонки в WhatsApp расширили до 1024 участников

Подписаться на Дзен.канал

WhatsApp улучшил функцию групповых звонков: раньше она была доступна только для больших групп от 32 до 256 человек, теперь же аудиочаты можно создавать даже в маленьких группах, а максимальное число участников увеличено до 1024.

В отличие от классических групповых звонков, аудиочаты работают как «открытые комнаты»: участники могут подключаться и выходить в любой момент, звонок не заставляет всех отвечать сразу. Интерфейс не занимает весь экран, позволяя продолжать читать сообщения и получать уведомления во время разговора.

Эта функция появилась в 2023 году и теперь стала доступна для более широкого круга пользователей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Интересное в Казани

день назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

как снять манжету на стиральной машинке

Лонгриды

день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

Новости Казани

2 дня назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе

аренда кабинета косметолога в Екатеринбурге

Новости Казани

23 часа назад

ASG презентовал новое издание и концепцию Дворца изящных искусств

Новости Казани

день назад

В Казани врачи спасли оторванный палец женщины

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу терьера за 100 миллионов рублей

Новости Казани

день назад

Трасса М-12 из Москвы до Казани побила рекорд популярности

Новости Казани

22 часа назад

Комик из Казани принял участие в новом шоу «Караоке Клаб» на ТНТ
Лонгриды
день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

В Татарстане продолжаются споры о допустимости ...

Не у нас

час назад

UA: в Австралии открыли 71 новый вид пчёл-эндемиков

Интересное в Казани

день назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

Не у нас

час назад

Конец света близок: верующим назвали главные знамения апокалипсиса

Не у нас

час назад

WGBA: рыбак из США нашел на дне озера Мичиган затонувший 100 лет назад буксир
В Казани стартовала акция поддержки выпускников...
Новости Казани
22 часа назад

В Казани стартовала акция поддержки выпускников перед экзаменами

Не у нас

час назад

The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Не у нас

час назад

Групповые звонки в WhatsApp расширили до 1024 участников

Не у нас

час назад

Человечеству конец: Земле грозят три сценария конца света
Фитнес под открытым небом в Казани: рассказывае...
Интересное в Казани
5 дней назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны