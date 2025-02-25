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Грозят ли России в 2025 году пророчества святой Матроны Московской

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Святая Матрона Московская предсказывала, с какими испытаниями человечество столкнется в 2025 году.

Её пророчества известны многим, и многие из них уже сбылись — как в царской России, так и в советский период, а также в современной истории.

Матрона считала, что главной причиной бедствий является утрата веры. По её словам, мир на Земле будет существовать, пока в нем есть праведники. Она призывала людей к покаянию и духовному очищению.

«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать», — говорила Матрона.

Она предупреждала, что с 2020 года жизнь станет сложнее, а в 2024 году возможны экономические потрясения. В 2025 году, по её словам, мир окажется перед выбором — «крест или пища, хлеб насущный».

Святая также говорила, что избежать конфликтов и войн не удастся. Люди начнут отвергать привычные устои, пытаясь навязать новые правила. Однако пережить испытания помогут единство и крепкая вера.

Матрона предвидела и конфликт между Россией и Украиной. По её словам, его корни лежат в отречении от православной веры и разрыве единства с русским народом, что, по её мнению, на руку Западу.

Кроме того, она указывала на внутренние проблемы США, где народ будет недоволен властью. Однако, как отмечала Матрона, всё расставит на свои места время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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