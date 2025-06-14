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Граждане России могут оформить туристическую визу по прибытии в Египет

Что нужно учесть при путешествии в Египет в 202...

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Граждане России могут оформить туристическую визу по прибытии на 30 дней, за исключением перехода через пункт с Израилем (требуется синайский штамп). Стоимость визы — 25 долларов США. Для получения визы необходимы заграничный паспорт, обратный билет и миграционная карточка.

Для посещения Синайского полуострова в 2025 году требуется бесплатный штамп на 15 дней. В период с мая по октябрь 2025 года отменен визовый сбор для поездок в Луксор и Асуан.

Авиаперелёт из Москвы в Шарм-эль-Шейх или Хургаду стоит от 45 000 рублей, в Каир — от 40 000 рублей. Недельный тур для двоих в 5-звездочном отеле — от 100 000 рублей, в Хургаде — от 190 000 рублей, в Шарм-эль-Шейхе — от 240 000 рублей.

Отели в Каире — от 10 долларов за ночь, в Хургаде — от 12 долларов, в Шарм-эль-Шейхе — от 8 долларов. Аренда апартаментов в Каире — от 78 долларов в сутки, в Хургаде — от 72 долларов, в Шарм-эль-Шейхе — от 59 долларов.

Проезд на микроавтобусах стоит 1 египетский фунт, такси — от 0,80 до 1 доллара за 3 км. В кафе обед обойдется в 3–5 долларов.

Не забудьте аптечку, головной убор, солнцезащитный крем и страховку. Женщинам рекомендуется избегать откровенной одежды и прогулок в одиночестве.

Источник: 56orb.ru

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