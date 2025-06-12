Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Госдума начала разработку закона о медицинском туризме. Этот закон поможет установить ясные правила для иностранных пациентов и российских клиник. Законопроект будет представлен до конца года.

Статистика по медицинскому туризму в России неточная, однако ежегодно в страну приезжают сотни тысяч иностранных пациентов, в основном из бывших советских республик, для лечения в московских и петербургских клиниках. Основные причины популярности российских медучреждений — низкие цены при высоком качестве услуг. Например, операция на сердце в США может стоить 120 тыс. долларов, в России — от 5000 долларов.

Медицинский туризм приносит России около миллиарда долларов в год, но этого недостаточно для значимого вклада в экономику страны. Чтобы привлечь больше пациентов, необходимы усилия по продвижению медицинских услуг, улучшению качества обслуживания и интеграции в международные рейтинги.

Также важно, чтобы клиники обеспечивали комфортные условия для иностранных пациентов, включая знание английского языка медицинским персоналом и возможность продолжения срока визы.

Источник: vm.ru