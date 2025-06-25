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Голосовой помощник Алиса управляет дверями в новых домах

Умные дома с Алиской: будущее жилых комплексов

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Яндекс активно расширяет свои технологии, выходя за пределы голосовых помощников в телефонах и колонках. Компания заключила партнёрство с девелоперами, чтобы интегрировать умные решения в жилые комплексы Москвы и Подмосковья. Уже к осени 2025 года жильцы 18 домов смогут управлять доступом в свои квартиры и встречей гостей с помощью голосовых команд для Алисы или через мобильные приложения. Это позволит, например, просто сказать: «Алиса, впусти курьера», и дверь откроется.

Однако самое интересное заключается не только в голосовом управлении дверью. Яндекс планирует интегрировать свои технологии с уже существующими системами управления зданиями, создавая полноценную автоматизированную систему. Это будет включать не только открытие дверей для гостей и курьеров, но и автоматический пропуск машин через шлагбаумы, а также другие удобства для жителей.

Подобные проекты демонстрируют, как рынок недвижимости меняется под влиянием технологий. Умные решения с искусственным интеллектом становятся важной частью конкурентоспособности девелоперов. Важно, что в таких проектах задействованы не только новые технологии, но и проверенные решения, что позволяет интегрировать умные сервисы без необходимости перепроектировать уже существующую инфраструктуру.

Для девелоперов это шанс выделиться на фоне конкурентов и предложить покупателям дополнительные удобства, такие как автоматизация процессов и повышение безопасности. В свою очередь, для жителей такие решения обещают значительное улучшение качества жизни и ускорение повседневных задач.

Проект Яндекса – это показатель того, как крупные IT-компании могут изменить не только технологический рынок, но и рынок недвижимости в целом, придавая ему новые черты цифровизации и удобства. В перспективе это приведёт к повышению ценности жилья и улучшению стандартов качества жизни. Вскоре такие решения могут стать обычным явлением в новых жилых комплексах, и голосовые помощники будут использоваться не только для управления бытовой техникой, но и для организации безопасности и пропуска гостей.

Источник: it-world.ru

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