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Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных

Главный священник в зоне специальной военной оп...

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Главный священник в зоне специальной военной операции (СВО), протоиерей Димитрий (Василенков), опубликовал список грехов, которые могут быть свойственны военным. Этот список предназначен для использования другими священниками при проведении исповеди в боевых условиях. Он был размещен в Telegram-канале «На войне».

Священнослужитель перечислил более 50 грехов, которые могут быть характерны для военных. Часть из них он сформулировал в терминах Церкви, а другие — на языке военной полиции. Среди упомянутых грехов — «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «передача информации врагу о расположении воинского контингента», а также «неисполнение приказов».

Кроме того, в списке также упоминаются такие грехи, как увлечение сатанизмом и неоязычеством, участие в разрушении храмов, пытки и убийство пленных, пренебрежение правилами безопасности, порча продуктов, а также различные виды сексуальных извращений.

Источник: Лента.ру

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