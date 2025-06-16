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Глава правительства Канады нацелен на восстановление диалога с Индией

Премьер-министр Канады Марк Карни решил наладит...

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Премьер-министр Канады Марк Карни решил наладить отношения с Индией, пригласив ее лидера Нарендру Моди на предстоящий саммит G7. Это решение он принял несмотря на протесты со стороны канадских сикхов, что говорит о переходе Оттавы к более прагматичному внешнеполитическому курсу и стремлении сократить зависимость от США в экономике.

Разлад между странами начался ещё в 2023 году, когда Канада заподозрила индийские спецслужбы в причастности к убийству сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара. Скандал привёл к высылке шести дипломатов и фактическому прекращению диалога. Индийская сторона отвергла обвинения.

Приглашение Моди вызвало недовольство сикхской диаспоры Канады — они вышли на улицы Оттавы, считая, что власти поступаются справедливостью ради торговли. В Канаде проживает около 800 тысяч сикхов при общем населении страны в 40 миллионов.

Тем не менее, курс нового кабинета направлен на укрепление внешнеэкономических связей, особенно с такими странами, как Индия, чтобы уменьшить зависимость от американского рынка. Нью-Дели, в свою очередь, положительно отреагировал на инициативу: как отметил представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, встреча с канадской стороной откроет возможности для обсуждения глобальных и двусторонних тем.

Стороны также рассматривают возможность совместной борьбы с транснациональной преступностью через обмен разведданными.

По данным «Независимой газеты», эксперты связывают инициативу Карни с результатами недавних выборов. Елена Комкова, эксперт Института США и Канады РАН, считает, что правящая партия готова игнорировать мнение части электората ради развития экономических контактов. По её словам, премьер стремится к большему простору для внешнеполитического манёвра в условиях нестабильных отношений с Вашингтоном.

Источник: Независимая газета

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