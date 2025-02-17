Глава фондовой биржи снимал на камеру нижнее белье 17-летних японок в поезде

В Фукуоке 11 февраля был задержан 62-летний руководитель фондовой биржи. Его обвиняют в том, что он фотографировал 17-летних девочек под юбками.

Как сказали пострадавшие, мужчина находился напротив них в вагоне поезда и использовал планшет, чтобы запечатлеть их нижнее белье. Услышав щелчок камеры, девушки направились к специалистам на следующей станции и сообщили о ситуации.

В ходе проверки правоохранительные органы действительно обнаружили компрометирующие фотографии на его устройстве. Сам задержанный утверждает, что хотел лишь сфотографировать ноги девушек. Эти сведения передает Japan Today.