Глава фондовой биржи снимал на камеру нижнее белье 17-летних японок в поезде
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В Фукуоке 11 февраля был задержан 62-летний руководитель фондовой биржи. Его обвиняют в том, что он фотографировал 17-летних девочек под юбками.
Как сказали пострадавшие, мужчина находился напротив них в вагоне поезда и использовал планшет, чтобы запечатлеть их нижнее белье. Услышав щелчок камеры, девушки направились к специалистам на следующей станции и сообщили о ситуации.
В ходе проверки правоохранительные органы действительно обнаружили компрометирующие фотографии на его устройстве. Сам задержанный утверждает, что хотел лишь сфотографировать ноги девушек. Эти сведения передает Japan Today.
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