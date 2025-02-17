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Глава фондовой биржи снимал на камеру нижнее белье 17-летних японок в поезде

В ходе проверки правоохранительные органы дейст...

pixabay.com

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В Фукуоке 11 февраля был задержан 62-летний руководитель фондовой биржи. Его обвиняют в том, что он фотографировал 17-летних девочек под юбками.

Как сказали пострадавшие, мужчина находился напротив них в вагоне поезда и использовал планшет, чтобы запечатлеть их нижнее белье. Услышав щелчок камеры, девушки направились к специалистам на следующей станции и сообщили о ситуации.

В ходе проверки правоохранительные органы действительно обнаружили компрометирующие фотографии на его устройстве. Сам задержанный утверждает, что хотел лишь сфотографировать ноги девушек. Эти сведения передает Japan Today.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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