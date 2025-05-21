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Гинцбург: кошки угрожают миру эпидемией похлеще черной оспы

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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вирус птичьего гриппа H5N1, который сейчас активно распространяется среди кошек в Европе и США, может представлять серьёзную угрозу для людей. По его словам, существует высокая вероятность того, что вирус начнёт передаваться от человека к человеку и приведёт к эпидемии, масштабы которой могут превзойти черную оспу.

Гинцбург подчеркнул, что летальность от этого штамма составляет от 50 до 70%, а для превращения вируса в особо опасный для человека достаточно одной-двух мутаций. Он призвал срочно создать прототип вакцины, который должен пройти первые этапы клинических испытаний. Это позволит при необходимости быстро развернуть массовое производство и обеспечить население препаратами за 3–4 недели.

Тем не менее, учёный отметил, что в Центре Гамалеи работа над такой вакциной пока не ведётся, а государственной программы по её разработке в России на данный момент не существует, сообщают «Известия».

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