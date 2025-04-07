Геологи рассказали, что Северная Америка погружается в мантию Земли

Группа геологов выяснила, что часть Северной Америки постепенно погружается в земную мантию. Этот процесс связан с истончением кратонов — древних устойчивых участков земной коры, которые долгое время считались неподверженными геологическим изменениям.

Как сообщает Nature Geoscience, ранее подобные процессы происходили сотни миллионов лет назад, но теперь учёные фиксируют их повторение в глубинах современной литосферы. Кратоны — это своеобразные «основания» континентов, часто возрастом в миллиарды лет, окружённые более молодыми геологическими структурами. Однако новое исследование доказывает, что даже эти прочные участки не вечны.

По словам учёных, основная часть североамериканского кратона находится на территории Канады, однако признаки разрушения обнаружены под Средним Западом США. Здесь происходит потеря материала с нижней части кратона — его фрагменты буквально опадают в мантию.

Один из авторов исследования, профессор Торстен Беккер, объяснил, что специалисты наблюдают за поведением сейсмических волн, чтобы понять структуру земных недр и эволюцию континентов.

Основной причиной геологи называют плиту Фараллон, которая хоть и располагается глубоко под землёй, всё ещё оказывает влияние на мантийные потоки. Эти движения создают мощные напряжения и ослабляют прочную основу кратонов. Однако учёные предполагают, что процесс остановится, когда плита Фараллон уйдёт ещё глубже в мантию, пишет Кулик.