Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Геологи пересмотрели дату крупнейшего метеоритного удара в истории Земли

Учёные из Университета Кертина уточнили дату кр...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Группа геологов из Университета Кертина в Шотландии пересмотрела дату одного из крупнейших метеоритных ударов в истории Земли. Согласно новым данным, столкновение небесного тела с планетой произошло около 990 миллионов лет назад, что на 200 миллионов лет позже, чем считалось ранее. Результаты этого важного исследования были опубликованы в научном журнале Geology.

До недавнего времени учёные придерживались версии, что гигантский метеорит упал на территорию современного северо-запада Шотландии примерно 1,2 миллиарда лет назад. Однако новые геохронологические измерения значительно изменили хронологию события, что в свою очередь затронуло не только дату удара, но и взгляды на геологическое развитие региона и процессы, повлиявшие на формирование ранней жизни.

Профессор Крис Кирклан, возглавивший исследование, объяснил, что для установления точной даты учёные использовали микроскопические циркониевые кристаллы, сохранившиеся в слое горных пород Stac Fada. Эти кристаллы действуют как "капсулы времени", позволяя точно датировать момент удара. В некоторых из них был найден редкий минерал — рейдит, который формируется исключительно под колоссальным давлением, характерным для метеоритных ударов.

Слой пород Stac Fada, по мнению исследователей, представляет собой важнейшее геологическое свидетельство метеоритного удара. Катастрофа, вероятно, оказала влияние на возникновение первых форм жизни в этом регионе. Несмотря на то, что сам кратер от столкновения до сих пор не обнаружен, новые данные приближают учёных к разгадке его точного местоположения.

Кроме того, всего несколько недель назад международная научная команда пришла к выводу, что вода могла появиться на Земле не только благодаря метеоритам, но и непосредственно в недрах планеты. Исследования, проведённые в Антарктиде, показали геохимические следы, подтверждающие эту гипотезу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Гид по скидкам Казани

день назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

шарики с борной кислотой от тараканов отзывы

Лонгриды

16 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

строительство каркасных домов в Красноярске

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Казани

4 минуты назад

В Казани вновь потоп на парковке ЖК «Голливуд»

Гид по скидкам Казани

день назад

Не был там – значит не знаешь Казань: делимся подборкой аутентичных заведений города

Не у нас

14 минут назад

Ученые предлагают использовать самолеты для охлаждения Земли

Не у нас

24 минуты назад

В пустыне Гоби найдено окаменелое неизвестное млекопитающее времен динозавров
В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 ...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани продают раритетный «Москвич-400» 1948 года за 500 тысяч рублей

Не у нас

24 минуты назад

Геологи пересмотрели дату крупнейшего метеоритного удара в истории Земли

Не у нас

29 минут назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

34 минуты назад

В России продают редкий Buick Riviera 1966 года за 1,6 млн рублей
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
21 час назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью