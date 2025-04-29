Геологи пересмотрели дату крупнейшего метеоритного удара в истории Земли

Группа геологов из Университета Кертина в Шотландии пересмотрела дату одного из крупнейших метеоритных ударов в истории Земли. Согласно новым данным, столкновение небесного тела с планетой произошло около 990 миллионов лет назад, что на 200 миллионов лет позже, чем считалось ранее. Результаты этого важного исследования были опубликованы в научном журнале Geology.

До недавнего времени учёные придерживались версии, что гигантский метеорит упал на территорию современного северо-запада Шотландии примерно 1,2 миллиарда лет назад. Однако новые геохронологические измерения значительно изменили хронологию события, что в свою очередь затронуло не только дату удара, но и взгляды на геологическое развитие региона и процессы, повлиявшие на формирование ранней жизни.

Профессор Крис Кирклан, возглавивший исследование, объяснил, что для установления точной даты учёные использовали микроскопические циркониевые кристаллы, сохранившиеся в слое горных пород Stac Fada. Эти кристаллы действуют как "капсулы времени", позволяя точно датировать момент удара. В некоторых из них был найден редкий минерал — рейдит, который формируется исключительно под колоссальным давлением, характерным для метеоритных ударов.

Слой пород Stac Fada, по мнению исследователей, представляет собой важнейшее геологическое свидетельство метеоритного удара. Катастрофа, вероятно, оказала влияние на возникновение первых форм жизни в этом регионе. Несмотря на то, что сам кратер от столкновения до сих пор не обнаружен, новые данные приближают учёных к разгадке его точного местоположения.

Кроме того, всего несколько недель назад международная научная команда пришла к выводу, что вода могла появиться на Земле не только благодаря метеоритам, но и непосредственно в недрах планеты. Исследования, проведённые в Антарктиде, показали геохимические следы, подтверждающие эту гипотезу.