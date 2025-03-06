Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Геологи: через 200‑300 млн лет появится новый суперконтинент Амазия

Объединение материков может идти двумя путями...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Геологи раскрыли этапы формирования нового суперконтинента, который объединит большую часть суши.

Континенты находятся в постоянном движении: они либо сталкиваются, образуя горные цепи, либо раскалываются, создавая новые массивы суши.

По прогнозам ученых, через 200–300 миллионов лет Америки, Евразия и Австралия сольются в единый континент. Это произойдет из-за постепенного сужения Тихого океана, который ежегодно уменьшается на несколько сантиметров.

Объединение материков может идти двумя путями: либо через океан, появившийся после раскола предыдущего суперконтинента (интроверсивно), либо через остатки древнего суперокеана (экстраверсивно). Как отмечается в статье National Science Review, в будущем суперконтинент образуется экстраверсивным способом — за счет закрытия Тихого океана, сообщает ИА «МедиаПоток» со ссылкой на Naked Science.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

сетки от тараканов на вентиляцию

Не у нас

14 часов назад

В Европе началось тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

детская мебель по индивидуальному заказу в Москве

Не у нас

день назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Новости Казани

день назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Лонгриды

14 часов назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Не у нас

14 часов назад

Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

Новости Татарстана

день назад

В селах Татарстана установят 89 новых вышек связи
Новости Казани
17 часов назад

Дмитрий Губерниев остался недоволен судейством лыжного чемпионата в Казани

Его особенно возмутил инцидент в женском спринте

Не у нас

26 минут назад

В Сибири для борьбы с раком ученые создали наночастицы

Гид по скидкам Казани

день назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

Не у нас

51 минуту назад

Геологи: через 200‑300 млн лет появится новый суперконтинент Амазия

Не у нас

час назад

Остались 2 детей: в Индии тигр убил 45-летнего фермера и откусил ему ногу
В Татарстане был задержан глава поселка за взят...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч

Новости Татарстана

час назад

Бывшего гендиректора «Менделеевсказота» отпустили в Казань под домашний арест

Новости Казани

2 часа назад

На капитальный ремонт 3 медучреждений в Казани выделят 412 миллионов рублей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в 2025 году могут появиться 3 медучреждения
Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани...
Интересное в Казани
5 дней назад

Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани рассказала о своем пути к идеальной улыбке