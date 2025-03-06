Геологи: через 200‑300 млн лет появится новый суперконтинент Амазия

Геологи раскрыли этапы формирования нового суперконтинента, который объединит большую часть суши.

Континенты находятся в постоянном движении: они либо сталкиваются, образуя горные цепи, либо раскалываются, создавая новые массивы суши.

По прогнозам ученых, через 200–300 миллионов лет Америки, Евразия и Австралия сольются в единый континент. Это произойдет из-за постепенного сужения Тихого океана, который ежегодно уменьшается на несколько сантиметров.

Объединение материков может идти двумя путями: либо через океан, появившийся после раскола предыдущего суперконтинента (интроверсивно), либо через остатки древнего суперокеана (экстраверсивно). Как отмечается в статье National Science Review, в будущем суперконтинент образуется экстраверсивным способом — за счет закрытия Тихого океана, сообщает ИА «МедиаПоток» со ссылкой на Naked Science.