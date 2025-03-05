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Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

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Депутаты Тюменской области выразили обеспокоенность по поводу будущего Югры после истощения местных запасов нефти и газа. Этот вопрос обсуждался на первом заседании Общественного совета при областной думе.

Заслуженный геолог России Анатолий Брехунцев отметил, что «советские запасы не вечны», и нераспределённый фонд недр практически исчерпан. В ХМАО наблюдается устойчивое снижение добычи нефти, которое началось ещё в 2005 году. С тех пор объём добычи в главном нефтяном регионе России сократился с 278 до 205 миллионов тонн.

По прогнозам геолога, через пять лет, даже при самых оптимистичных расчетах, добыча составит всего 195 миллионов тонн. В связи с этим Брехунцев предложил экстренные меры, такие как восстановление министерства геологии, переоценка начальных запасов углеводородов Западной Сибири и разработка стратегии развития нефтегазовой отрасли региона до 2035 года.

Анатолий Чепайкин, председатель комиссии по вопросам депутатской этики, подтвердил, что в Среднем Приобье все основные нефтяные ресурсы уже извлечены. Он подчеркнул, что следует уже сейчас готовиться к жизни после нефти.

Председатель Общественного совета при Тюменской областной думе, Юрий Конев, заключил, что обсуждаемый вопрос действительно важен и требует внимания как законодательных, так и исполнительных органов власти страны.

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