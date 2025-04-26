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Геофизики выяснили, сколько времени Земле потребовалось для появления жизни

Геофизики из Йельского университета выяснили, ч...

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Геофизики Йельского университета раскрыли новую главу в истории ранней Земли. Их исследование, опубликованное в журнале Nature, показало: переход от кислотных океанов к условиям, подходящим для жизни, занял около 500 миллионов лет.

Первые океаны сформировались около 4,54 миллиарда лет назад, когда вулканическая активность насыщала атмосферу углекислым газом. В таких кислотных водах зарождение жизни было невозможным.

Однако со временем процессы выветривания горных пород и абсорбции углекислого газа океанами постепенно снижали кислотность. Только примерно 4 миллиарда лет назад условия на планете стали достаточно стабильными и благоприятными для появления первых организмов.

Учёные отмечают, что это открытие имеет значение не только для понимания земной истории. Новые данные могут помочь в исследованиях других планет, на которых пока не обнаружены признаки жизни: возможно, они тоже переживают долгие переходные периоды.

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