Геофизики заметили резкий подъем одного континента

Геофизики зафиксировали резкий подъем одного из континентов, изучая состояние земной коры.

Этот процесс в настоящее время происходит в Антарктиде, где уменьшающиеся ледяные массы приводят к снижению давления на континент, который начинает выпрямляться, как губка. Учёные предупреждают, что если такая тенденция продолжится, эффект станет ощутимым по всему миру.

Одним из последствий подъема суши, вызванного таянием льдов, станет повышение уровня мирового океана. Это может привести к затоплению прибрежных территорий, на которых сегодня проживает около 700 миллионов человек.

Экономические убытки от стремительного глобального потепления могут достичь триллионов долларов к 2100 году. Даже если удастся сдержать рост температур, уровень Мирового океана может повыситься на 1,7 метра к середине тысячелетия.

На данный момент продолжаются исследования изменений, вызванных глобальным потеплением, сообщает МедиаПоток со ссылкой на pronedra.