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Гастроэнтеролог рассказал о вреде тюльпанов на организм

Активированный уголь в таких случаях бесполезен

pixabay.com

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В соцсетях распространяется новый тренд — женщины едят тюльпаны, подаренные на 8 Марта, и публикуют видео. Однако гастроэнтеролог Антон Загайнов в беседе с aif.ru предупредил, что это может быть опасно для здоровья.

По его словам, тюльпаны содержат токсичные алкалоиды тулипалины А и В, которые концентрируются в стеблях и луковицах. Эти вещества могут вызвать ожоги слизистых желудка и кишечника.

Кроме того, цветы обрабатывают химикатами — пестицидами, консервантами и красителями, продлевающими их свежесть. При попадании в организм эти вещества могут спровоцировать серьезное отравление с рвотой, спазмами и диареей. В тяжелых случаях возможны судороги, аритмия и даже отек Квинке.

Загайнов подчеркнул, что активированный уголь в таких случаях бесполезен, так как яды быстро попадают в кровь и поражают жизненно важные органы. Кроме того, последствия могут быть длительными — ожоги слизистых способны привести к язвам и хроническим заболеваниям.

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