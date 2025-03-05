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Фрагмент затонувшей Пангеи: Что на самом деле скрывает Исландия

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Учёные выдвинули гипотезу, что Исландия может быть частью затонувшего суперконтинента Пангея.

По их предположениям, скрытая часть этого древнего материка может занимать около 598 тысяч квадратных километров, распространяясь от Гренландии до Европы.

Формирование Пангеи и её последующий распад привели к образованию Атлантического океана и современных континентов. Исследователи считают, что Исландия может представлять собой фрагмент континентальной коры.

«Исландия давно вызывает вопросы у геологов, поскольку теория о её исключительно океаническом происхождении не подтверждается накопленными данными», — отмечают специалисты.

Толщина земной коры под Исландией превышает норму для океанической коры примерно в семь раз. Однако доказать, что она является отдельным континентом, пока затруднительно.

Учёные планируют дальнейшие исследования, которые помогут изучить возможные ресурсы в этом регионе и пролить свет на геологическое прошлое планеты, сообщает techinsider.

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