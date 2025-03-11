Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса

Российские автодилеры на фоне снижения спроса пересматривают цены, предлагая значительные скидки. За последние недели подешевели машины как минимум девяти брендов, включая отечественные и китайские. В некоторых случаях цены снизились на сотни тысяч рублей, хотя за последний год многие модели, напротив, подорожали.

Geely скорректировал цены на пять моделей: Emgrand подешевел на 14 тыс. рублей, Atlas и Coolray — на 74,2 тыс. и 94,2 тыс. рублей. Belgee X50 и X70 стали дешевле на 50 тыс. рублей, а скидки на прошлогодние машины увеличились.

Haval предлагает до 200 тыс. рублей скидки на Jolion и F7, но при этом продажи бренда в феврале упали на 22%. JAC снизил цены на пять моделей, включая JS 3, который подешевел на 250 тыс. рублей. Бренд Bestune уменьшил стоимость машин на сумму до 250 тыс. рублей.

Среди премиальных моделей Rox01 подешевел на 500 тыс. рублей из-за освобождения складов, Evolute i-Jet стал доступнее на 350 тыс. рублей, а Knewstar 001 снизил цену, добавив зимние шины в подарок.

Такое снижение направлено на стимулирование спроса, однако ситуация на рынке остается нестабильной, сообщает fontanka.ru.