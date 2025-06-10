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Физики рассказали, что путешествия во времени без изменения истории возможны

Ученые отмечают, что «парадокс дедушки» — не ед...

pixabay

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Исследователи Университета Квинсленда пришли к выводу, что путешествия во времени теоретически возможны без парадоксов, если они соответствуют детерминизму. При вмешательстве в прошлое история находит альтернативный путь, не меняя конечный результат.

Ученые отмечают, что «парадокс дедушки» — не единственная проблема, и на данный момент у человечества нет технологий для путешествий во времени.

Физик Барак Шошани предложил гипотезу о перемещениях через альтернативные временные линии. Космолог Игорь Новиков поддерживает идею, что путешествия в прошлое возможны без изменения событий, благодаря принципу самосогласованности.

Кроме того, рассматривается гипотеза о параллельных мирах в контексте квантовой механики. Исследования продолжаются, сообщает Кулик со ссылкой на RuNews24.ru.

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