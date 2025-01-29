Физики из Иваново проводят испытания препарата против рака груди
Исследователи Ивановского государственного химико-технологического университета разработали новый противораковый препарат, который эффективно борется с устойчивыми формами злокачественных опухолей, сообщает IvanovoNews.
Новое лекарство использует световую терапию для прицельного уничтожения раковых клеток, проявляя особенно высокую эффективность при лечении рака молочной железы и шейки матки.
Одно из ключевых преимуществ разработки — снижение токсического воздействия цисплатина, который широко применяется в химиотерапии, но вызывает серьезные побочные эффекты. Уменьшение его негативного влияния на здоровые ткани может значительно повысить качество лечения.
Авторы исследования отмечают, что их открытие может стать значительным шагом в онкологии, однако впереди еще длительные клинические испытания, которые могут занять до десяти лет.
Помимо этого, ученые университета работают над созданием прибора для экспресс-анализа нефтепродуктов. Новая методика позволит оперативно выявлять контрафактный бензин, что повысит контроль качества топлива на рынке.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец