Физики из Иваново проводят испытания препарата против рака груди

Исследователи Ивановского государственного химико-технологического университета разработали новый противораковый препарат, который эффективно борется с устойчивыми формами злокачественных опухолей, сообщает IvanovoNews.

Новое лекарство использует световую терапию для прицельного уничтожения раковых клеток, проявляя особенно высокую эффективность при лечении рака молочной железы и шейки матки.

Одно из ключевых преимуществ разработки — снижение токсического воздействия цисплатина, который широко применяется в химиотерапии, но вызывает серьезные побочные эффекты. Уменьшение его негативного влияния на здоровые ткани может значительно повысить качество лечения.

Авторы исследования отмечают, что их открытие может стать значительным шагом в онкологии, однако впереди еще длительные клинические испытания, которые могут занять до десяти лет.

Помимо этого, ученые университета работают над созданием прибора для экспресс-анализа нефтепродуктов. Новая методика позволит оперативно выявлять контрафактный бензин, что повысит контроль качества топлива на рынке.