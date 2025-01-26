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Физиками обнаружена связь между темной материей и темной энергией космоса

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Физики активно исследуют возможность существования пятой силы природы, которая могла бы объяснить загадочные взаимодействия между тёмной материей и тёмной энергией — двумя основными компонентами Вселенной, которые до сих пор остаются тайной.

Что не объясняет Стандартная модель

Современная физика основывается на Стандартной модели, описывающей четыре известные фундаментальные взаимодействия: гравитацию, электромагнетизм, а также сильное и слабое ядерные силы. Несмотря на её успехи, модель охватывает лишь 5% всей материи и энергии во Вселенной.

На долю тёмной материи приходится 25% космической массы — она не взаимодействует со светом и остаётся невидимой. Ещё 70% занимает тёмная энергия, которая вызывает ускоренное расширение Вселенной. Однако механизм их существования и взаимодействия остаётся неясным.

Необычная связь между тёмной материей и энергией

Учёные заметили интересное совпадение: хотя тёмная материя и энергия кажутся разными явлениями и имеют разные пропорции, в масштабах Вселенной их влияние на энергетический баланс удивительно схоже. Это натолкнуло физиков на мысль о возможной связи между этими компонентами.

Пятая сила и взаимодействие в «тёмном секторе»

Физики выдвинули гипотезу о существовании взаимодействия в «тёмном секторе» Вселенной, где тёмная материя и энергия могут «общаться» друг с другом. Для такого взаимодействия может существовать новая сила природы, получившая условные названия «квинтэссенция» или «тёмные фотоны». Эти гипотетические частицы, по аналогии с обычными фотонами, могут переносить особую форму взаимодействия, которая до сих пор не была зафиксирована.

Исследования в этом направлении продолжаются. Углублённое понимание тёмного сектора может открыть новые горизонты в физике и объяснить, почему Вселенная устроена именно так, как мы её наблюдаем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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