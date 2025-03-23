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Финские исследователи усомнились в численности населения планеты

Финские исследователи усомнились в точности офи...

Фотограф: Porapak Apichodilok: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/346885/

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Финские исследователи усомнились в точности официальных данных о численности населения планеты. По информации издания Nature Communications, они обнаружили, что количество жителей сельских районов может быть серьёзно занижено — от 43% до 84%.

Учёные проанализировали информацию о строительстве сотен плотин в 35 странах с 1975 по 2010 год. По их словам, при создании водохранилищ отслеживание перемещений людей позволяет более точно оценить численность населения, чем традиционная статистика, основанная на административных границах.

Ведущий автор исследования Йосиас Ланг-Риттер отметил, что существующие методы оценки в первую очередь ориентированы на города, а деревни и отдалённые поселения часто учитываются с большими погрешностями.

Если выводы подтвердятся, то реальное число жителей Земли может оказаться значительно выше восьми миллиардов, как это принято считать сегодня.

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