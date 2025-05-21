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FDA: зафиксирована вспышка сальмонеллёза из-за огурцов в США

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США (FDA) сообщает о вспышке сальмонеллёза в нескольких американских штатах. Причиной стало употребление огурцов, произведённых компанией Bedner Growers. По данным NBC News, от заболевания пострадали 26 человек, и вся партия опасной продукции уже изъята из оборота.

Заражённые овощи поступали в рестораны, торговые точки и распределительные центры с 29 апреля. Сейчас FDA занимается установлением всех мест сбыта и рекомендует провести дезинфекцию всех поверхностей, контактировавших с огурцами.

Расследование продолжается. Особое внимание уделяется проверке логистических цепочек и выявлению источника заражения. Ранее в США также была зафиксирована вспышка кори — в апреле в Техасе зарегистрировали 481 случай заболевания.

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