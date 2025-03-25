ФБР предупредило о крадущих деньги и данные вирусах на сайтах для конвертации

ФБР сообщило о новом способе распространения вирусов через сайты, маскирующиеся под онлайн-конвертеры файлов. Об этом пишет PCMag.

В агентстве пояснили, что злоумышленники размещают вредоносное ПО на таких платформах, и при попытке изменить формат файла вирус загружается на устройство. Это могут быть, например, сервисы, предлагающие перевести doc в pdf.

Онлайн-конвертеры популярны благодаря удобству — они работают без установки программ. Некоторые предлагают скачать утилиту для конвертации, но вместе с ней на компьютер может попасть вирус.

Во ФБР добавили, что пользователи часто не замечают заражения до появления серьёзных проблем. Некоторые вирусы работают скрытно, параллельно с конвертацией.

Также в марте Агентство по кибербезопасности США (CISA) рекомендовало срочно обновить Windows 10 из-за шести опасных уязвимостей.