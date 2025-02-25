FASS: Следы жизни на Марсе нашли в гипсе

Международная группа ученых провела исследование, направленное на поиск признаков органической жизни в гипсе — сульфатном минерале, который формируется в водоемах как на Земле, так и на Марсе.

В рамках эксперимента специалисты использовали высокотехнологичный лазерный масс-спектрометр для анализа образцов гипса, добытых в Алжире. Это оборудование позволило обнаружить следы бактерий, способных окислять серу — важный биологический маркер. Кроме того, в образцах присутствовали глина и доломит, что также может свидетельствовать о биологических процессах в прошлом. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Это открытие имеет большое значение, так как в случае обнаружения гипса с аналогичными признаками на Марсе оно может стать убедительным доказательством существования древней жизни на Красной планете. Ученые надеются, что будущие миссии помогут провести детальный анализ марсианских образцов, что откроет новые перспективы в поиске следов жизни за пределами Земли.