Не у нас
· 16+ · Служба новостей

FASS: Следы жизни на Марсе нашли в гипсе

Подписаться на Дзен.канал

Международная группа ученых провела исследование, направленное на поиск признаков органической жизни в гипсе — сульфатном минерале, который формируется в водоемах как на Земле, так и на Марсе.

В рамках эксперимента специалисты использовали высокотехнологичный лазерный масс-спектрометр для анализа образцов гипса, добытых в Алжире. Это оборудование позволило обнаружить следы бактерий, способных окислять серу — важный биологический маркер. Кроме того, в образцах присутствовали глина и доломит, что также может свидетельствовать о биологических процессах в прошлом. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Это открытие имеет большое значение, так как в случае обнаружения гипса с аналогичными признаками на Марсе оно может стать убедительным доказательством существования древней жизни на Красной планете. Ученые надеются, что будущие миссии помогут провести детальный анализ марсианских образцов, что откроет новые перспективы в поиске следов жизни за пределами Земли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Интересное в Казани

3 часа назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

как избавиться от укусов клопов на теле в домашних условиях быстро

Не у нас

день назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

Интересное в Казани

3 дня назад

Испытание себя и проверка на годность

графический дизайн для детей в Самаре

Новости Казани

день назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

день назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Лонгриды

16 часов назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Не у нас

день назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Новости Казани

22 часа назад

Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin
Новости Казани
21 час назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Не у нас

11 минут назад

Азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством

Не у нас

16 минут назад

Грозят ли России в 2025 году пророчества святой Матроны Московской

Не у нас

16 минут назад

FASS: Следы жизни на Марсе нашли в гипсе

Не у нас

16 минут назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук
3 разлагающихся трупа нашли 23 февраля в разных...
Новости Казани
2 часа назад

3 разлагающихся трупа нашли 23 февраля в разных районах Казани

Не у нас

21 минуту назад

Началось движение крупнейшего в мире айсберга А23а – известно, куда он идет

Новости Казани

2 часа назад

На улицах Ямашева и Фатыха Амирхана в Казани образовалась пробка

Не у нас

3 часа назад

Вулкан Тамбора в Индонезии может проснуться и изменить климат Земли
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни