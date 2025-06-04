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Фармацевты назвали лекарства, которые не стоит сочетать с кофе

Кофеин — мощный стимулятор, который воздействуе...

pixabay

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Утренний кофе может влиять на эффективность лекарств и усиливать их побочные эффекты. Кофеин может как снижать действие препаратов, так и усиливать негативные последствия их применения. Фармацевты рекомендуют осторожно сочетать кофе с медикаментами, чтобы не навредить здоровью.

Кофеин — мощный стимулятор, который воздействует на нервную систему, ускоряет работу кишечника, изменяет кислотность желудка и влияет на ферменты печени, отвечающие за метаболизм лекарств, что может изменять их действие.

Средства от простуды, содержащие псевдоэфедрин, могут усилить побочные эффекты при совмещении с кофе, такие как повышение давления и учащённое сердцебиение, особенно опасно для людей с диабетом.

Левотироксин для щитовидной железы плохо усваивается с кофе, поскольку кофе ускоряет его прохождение по желудочно-кишечному тракту и связывается с ним, уменьшая время для всасывания. Это может вызвать симптомы гипотиреоза, такие как усталость и набор веса.

С кофе могут хуже усваиваться антидепрессанты и антипсихотики, например, СИОЗС (сертралин, циталопрам). Кофеин и трициклические антидепрессанты конкурируют за печёночные ферменты, усиливая побочные эффекты и повышая концентрацию кофеина в крови, что особенно опасно с клозапином.

Обезболивающие, такие как аспирин и парацетамол, быстрее всасываются с кофеином, но это повышает риск раздражения желудка, кровотечений и усиливает побочные эффекты.

Сердечные препараты могут стать менее эффективными при сочетании с кофе, так как кофеин повышает давление и учащает пульс, что может ухудшить аритмию или вызвать тахикардию.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется:

1. Препараты для щитовидной железы и остеопороза принимать утром натощак, а кофе пить через 30–60 минут.
2. При приёме антидепрессантов, сердечных или психотропных средств проконсультироваться с врачом о допустимом количестве кофе.
3. Если вы принимаете обезболивающие с кофеином, лучше избегать дополнительного кофе.
4. Людям с заболеваниями сердца стоит перейти на кофе без кофеина.
5. Обратите внимание на реакции организма — учащённое сердцебиение или бессонница могут быть признаком несовместимости кофе и препаратов.

Кофе — это активное вещество, которое взаимодействует с лекарствами. Регулировка времени приёма или переход на кофе без кофеина может улучшить лечение. Обсуждайте свои кофейные привычки с врачом при назначении новых препаратов, чтобы избежать побочных эффектов, пишет "Век".

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