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Фарид Мухаметшин отчитал депутатов Госдумы от Татарстана

Мухаметшин отметил, что депутатов "как ветром с...

Tatarstan.ru

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Спикер Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин, выразил недовольство по поводу отсутствия депутатов Госдумы от республики. В начале заседания они присутствовали, но к его завершению Мухаметшин заметил, что они покинули зал, так же как и несколько депутатов Госсовета, принимавших участие в голосовании.

Мухаметшин вспомнил о депутатах Госдумы после того, как завершилось выступление, посвященное проекту поправок к федеральному закону, который касался создания резервного механизма для финансирования лечения орфанных заболеваний. Татарстан предложил включить такой механизм, чтобы лечение финансировалось за счет федерального бюджета.

Председатель комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова предложила обратиться к депутатам Госдумы от Татарстана с просьбой учесть позицию республиканского парламента при обсуждении законопроекта.

Мухаметшин отметил, что депутатов "как ветром сдуло", подчеркнув, что отсутствие их в зале вызывает вопросы. Он добавил, что в случае принятия решения, нужно, чтобы эти депутаты отстаивали позицию Татарстана в Госдуме.

В Федеральном Собрании Татарстан представляют 15 депутатов и два сенатора. Как правило, парламентарии, избранные от регионов, должны присутствовать на заседаниях законодательных органов субъектов наряду с другими официальными лицами, такими как прокурор, представители главы, председатели судов и уполномоченные по правам человека и ребенка, пишет «БИЗНЕС Online».

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