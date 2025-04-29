Ежегодно от газовых плит умирают 40 тысяч человек

Газовые плиты могут быть опасны для здоровья — к такому выводу пришли исследователи из Университета Жауме I. Как сообщает журнал Bloomberg, ежегодно в Европе около 40 тысяч человек умирают от последствий, связанных с работой бытовых газовых плит.

Основную угрозу представляют диоксид азота и твёрдые частицы, выделяющиеся при горении газа. Эти вещества ухудшают качество воздуха в помещениях и вызывают респираторные заболевания.

Ученые отмечают, что риск временного приступа астмы при использовании газовых плит увеличивается на 42%, а хронической астмы — на 24%. Особенно критическая ситуация, по их данным, складывается в Великобритании, Румынии, Польше и Италии, где распространение газовых плит особенно высоко.

Исследователи подчеркивают, что с точки зрения общественного здравоохранения, газовые плиты токсичны и требуют переосмысления их массового применения в жилых помещениях.