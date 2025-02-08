Это строго запрещено делать 8 февраля, чтобы беды обошли стороной

Православные верующие 8 февраля 2025 года вспоминают преподобного Феодора Студита – византийского монаха, богослова и поэта. В народе этот день известен как Федор Студит или Федор Поминальник. С этой датой связаны различные поверья и традиции.

Кто такой Феодор Студит?

Феодор родился в 758 году в Константинополе в семье знатных и глубоко верующих родителей. Получив хорошее образование, он решил посвятить свою жизнь служению Богу. В 22 года принял монашеский постриг в обители Сакудион, где впоследствии стал настоятелем.

В 798 году его назначили игуменом Студийского монастыря в Константинополе, откуда и пошло прозвище – Студит. Он прославился своей аскетической жизнью и защитой чистоты православной веры. За смелость в обличении несправедливости не раз подвергался гонениям и ссылкам.

Феодор оставил значительное литературное наследие: богословские труды, гимны, послания. Он также разработал устав монашеского общежития, который впоследствии был принят в разных монастырях, в том числе на Руси.

Святой скончался в 826 году в изгнании. Православная церковь чтит его память 8 февраля (по старому стилю – 26 января).

Традиции и обряды на Федора Поминальника

Этот день в народе считался поминальным. Считалось, что души умерших могут возвращаться в свои дома. Чтобы избежать их беспокойства, люди ходили в церковь, заказывали панихиды, раздавали милостыню.

Дома накрывали поминальный стол, пекли блины – их называли «жизни». Первый блин оставляли на божнице или отдавали нуждающимся, а иногда скармливали птицам, чтобы они унесли угощение в загробный мир.

Для защиты от нечистой силы крестьяне зажигали свечи и обходили с ними дом. На окна и двери вешали ветки рябины или можжевельника – считалось, что они оберегают жилище.

Были и определенные запреты. Девушкам нельзя было смотреть в зеркало, чтобы случайно не увидеть отражение покойного. Молодожены избегали ссор – верили, что это приведет к несчастливому браку.

Народные приметы

С погодой 8 февраля связывали различные приметы:

Ясная и теплая погода – к ранней весне.

Метель и вьюга – весна будет холодной и затяжной.

Много снега на деревьях – к богатому урожаю фруктов.

Если снегири поют – скоро потеплеет.

Куры рано садятся на насест – к морозам.

Дым от печи стелется по земле – к снегопаду.

Лошади фыркают и трясут гривой – к непогоде.

Что можно и нельзя делать 8 февраля

В этот день разрешалось выполнять только необходимые дела по хозяйству, остальное время следовало посвятить молитве. Веселье, громкие празднования, пение и пляски были под запретом.

Нельзя было давать в долг деньги или продукты – это могло привести к финансовым проблемам. Также избегали класть что-либо на стол – считалось, что он в этот день служит границей между миром живых и мертвых.

Зато приветствовалась благотворительность: раздача милостыни и забота о бездомных животных считались добрым делом, которое принесет удачу и благополучие.