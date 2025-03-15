Эшли Бёрч считает, что будущее под угрозой из-за развития ИИ

Эшли Бёрч, озвучившая Элой в серии игр Horizon, высказалась о появлении ИИ-версии её персонажа. Недавно в сети появилось закулисное видео, демонстрирующее этот прототип.

По словам Бёрч, разработчики из Guerrilla Games заверили её, что для создания ИИ-модели не использовались её голос или внешность, а сам проект пока не находится в активной разработке.

Несмотря на это, актриса выразила беспокойство. Она подчеркнула, что тревожится не столько за себя или свою карьеру, сколько за искусство в целом.

«Можно представить, что подобное видео использует чьи-то реальные данные — голос, лицо, движения... И сама эта мысль меня глубоко огорчает. Это пугает», — поделилась Бёрч.

ИИ-версия Элой общается с пользователями механическим голосом. Однако актёры продолжают бороться за защиту своих прав. С прошлого года профсоюз SAG-AFTRA ведёт забастовку, требуя регулирования использования искусственного интеллекта в игровой индустрии.

Бёрч уточнила, что актёры добиваются прозрачности: компании должны получать их согласие на создание ИИ-копий, а также предоставлять справедливую компенсацию.

«Я люблю эту индустрию, хочу, чтобы новое поколение актёров получало яркие роли и развивалось. Но если мы не добьёмся изменений, это будущее окажется под серьёзной угрозой», — подытожила она.