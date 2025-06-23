Эрмитаж представил роскошь Российского императорского двора в Омане

В Национальном музее Султаната Оман открылась выставка "Неорусский стиль" из коллекции Государственного Эрмитажа. Экспозиция включает в себя подарки российским монархам, такие как подносные блюда, солонки и веера, а также маскарадные костюмы, которые были неотъемлемой частью высших балов и праздников Российской империи. Эти костюмы, созданные для императорской семьи и аристократии, отражают всю роскошь и блеск двора Романовых.

Выставка посвящена "русскому стилю" конца XIX - начала XX века, который переживал расцвет при последних императорах Александре III и Николае II. Особое внимание уделено костюмированным балам, в том числе знаменитому балу 1903 года в Зимнем дворце. Эти мероприятия стали символом величия династии Романовых и ярким примером культуры того времени.

Источник: Родина История