ERL: Учёные США просчитали сценарий ядерной зимы в случае войны с Россией
Специалисты из Университета штата Пенсильвания изучили возможные климатические последствия ядерного конфликта между Россией и США. Их выводы опубликованы в журнале Environmental Research Letters.
Помимо катастрофических потерь среди населения, исследование указывает на серьёзные долгосрочные изменения в атмосфере. В случае войны в воздух попадёт около 150 миллионов тонн сажи, что значительно сократит количество солнечного света, достигающего поверхности Земли.
По прогнозам, средняя температура на планете может упасть примерно на 15 °C. Это похолодание способно продлиться десятки лет, создавая условия так называемой ядерной зимы.
Учёные также предупреждают о серьёзных последствиях для сельского хозяйства. Урожайность резко снизится, а сбои в цепочках поставок и торговле только усугубят кризис.
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