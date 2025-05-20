EPSL: сильнейшая солнечная буря прошла по Земле почти 15 тысяч лет назад

Учёные определили, когда произошла самая сильная солнечная буря, которую когда-либо фиксировали. Исследования показывают, что такие бури влияют на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям погоды или страдает хроническими болезнями. Кроме того, солнечные вспышки могут нарушать работу электроники и электросетей.

Недавние данные свидетельствуют, что 20 января 2005 года произошёл пик радиации от солнечных частиц — за один час полёта над южными полярными регионами самолёты получили дозу радиации, равную годовой норме.

Учёные сравнили это событие с ещё более древней бурей — которая случилась около 12 350 года до нашей эры. По их оценкам, та древняя буря была более чем в 500 раз сильнее, чем вспышка 2005 года. Моделирование климата также показало, что событие 12 350 года до н. э. было примерно на 18 % мощнее другой крупной бури, произошедшей в 775 году н. э.

Исследователи отметили, что это единственное известное настолько сильное событие солнечных частиц в далёком прошлом. Эти данные помогут лучше прогнозировать будущие солнечные вспышки и их влияние на Землю, сообщает Planet Today.