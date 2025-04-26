Эпоха ChatGPT подходит к концу? Google создает ИИ нового поколения

В технологическом мире назревает настоящая революция: специалисты компании Google работают над созданием искусственного интеллекта нового типа, который, по мнению экспертов, превзойдёт существующие большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, Grok и Gemini. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный специалист компании Meta (организация признана экстремистской в РФ) по искусственному интеллекту Ян Лекун заявил, что нынешние чат-боты — это скорее эффектные языковые трюки, чем проявление настоящего интеллекта. Они умеют генерировать тексты, сдавать экзамены и писать коды, но не обладают реальным пониманием окружающего мира.

По словам Лекуна, ChatGPT "не умнее кошки", поскольку не может действовать в физической реальности, учиться на основе личного опыта и отличать правду от вымысла.

В ответ на эти ограничения Google и DeepMind предложили новую концепцию развития ИИ — создание автономных ИИ-агентов, которые будут получать знания не только из текстов, но и из взаимодействия с физическим миром. Такие агенты смогут:

Непрерывно обучаться, подобно людям и животным,

Адаптироваться к новым условиям,

Самостоятельно выбирать стратегии для достижения своих целей без необходимости постоянного контроля со стороны человека.

Особое внимание уделяется тому, чтобы новый ИИ мог оценивать эффективность своих действий, не ориентируясь на внешние оценки или "похвалу". Это позволит ему принимать обоснованные долгосрочные решения даже в условиях краткосрочных неудач.

Если концепция окажется успешной, нынешние чат-боты действительно могут вскоре стать анахронизмом, а мир увидит ИИ, который впервые приблизится к подлинному интеллекту.