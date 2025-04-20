Эндокринолог рассказал, кому опасно есть куличи на Пасху

Пасхальные куличи могут быть не столь безобидны, как принято считать. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru предупредил, что это лакомство может навредить людям с рядом хронических заболеваний.

По словам специалиста, от куличей стоит отказаться тем, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом или дисбиозом кишечника. При подобных нарушениях пищеварения и обмена веществ употребление сладкой и жирной выпечки может усугубить состояние.

Особое внимание Поляков обратил на так называемые дубайские куличи, в составе которых есть фисташки. Они богаты омега-6 жирными кислотами, и при избыточном употреблении могут повысить риски развития опухолей, особенно у людей с предрасположенностью к новообразованиям.

Также кулич не рекомендуется тем, кто подвержен атеросклерозу и имеет высокий уровень холестерина.