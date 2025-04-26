Экспорт вина в Россию из ЕС в феврале вырос на 14%
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Европейские поставщики с осени 2024 года снижали объёмы экспорта вина в Россию, однако в феврале 2025 года зафиксирован резкий рост поставок. Об этом свидетельствуют данные Евростата, на которые ссылается РИА Новости.
В феврале Россия закупила у стран Евросоюза 7,5 тысячи тонн вина, что на 14% больше январских объёмов. Это максимальный показатель с ноября 2024 года.
Наибольший вклад в рост экспорта внесли:
Польша — увеличила поставки почти вдвое,
Италия — отправила в Россию около 3 тысяч тонн,
Португалия — поставила около 900 тонн.
Латвия увеличила поставки всего на менее чем 1%, экспортировав 1,4 тысячи тонн вина.
В то же время поставки из Германии резко сократились — более чем в два раза, до 230 тонн.
По данным Евростата, на закупку вина в феврале Россия потратила 28 миллионов евро, что почти на 3 миллиона евро меньше, чем в начале года.
Параллельно российские виноделы активно увеличивают объёмы собственного производства. За январь-февраль 2025 года в стране произведено почти 7 миллионов декалитров вина, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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