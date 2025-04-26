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Экспорт вина в Россию из ЕС в феврале вырос на 14%

Европейские поставщики с осени 2024 года снижал...

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Европейские поставщики с осени 2024 года снижали объёмы экспорта вина в Россию, однако в феврале 2025 года зафиксирован резкий рост поставок. Об этом свидетельствуют данные Евростата, на которые ссылается РИА Новости.

В феврале Россия закупила у стран Евросоюза 7,5 тысячи тонн вина, что на 14% больше январских объёмов. Это максимальный показатель с ноября 2024 года.

Наибольший вклад в рост экспорта внесли:

  • Польша — увеличила поставки почти вдвое,

  • Италия — отправила в Россию около 3 тысяч тонн,

  • Португалия — поставила около 900 тонн.
    Латвия увеличила поставки всего на менее чем 1%, экспортировав 1,4 тысячи тонн вина.

В то же время поставки из Германии резко сократились — более чем в два раза, до 230 тонн.

По данным Евростата, на закупку вина в феврале Россия потратила 28 миллионов евро, что почти на 3 миллиона евро меньше, чем в начале года.

Параллельно российские виноделы активно увеличивают объёмы собственного производства. За январь-февраль 2025 года в стране произведено почти 7 миллионов декалитров вина, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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