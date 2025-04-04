Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Эксперты советуют россиянам создать вымышленную личность

Эксперты рекомендуют не только придумать имя, н...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Технические специалисты предложили жителям России оригинальный способ защиты от онлайн-мошенников — завести вымышленного цифрового двойника.

Речь идёт о создании виртуальной личности с выдуманными фамилией, именем и другими данными, которые можно использовать, к примеру, при покупках в интернете. Такой шаг позволит снизить риск утечки реальной информации и обезопасить себя от возможных афер.

Эксперты рекомендуют не только придумать имя, но и зарегистрировать профиль в соцсетях от имени двойника, а также создать отдельный e-mail. Для убедительности можно воспользоваться искусственным интеллектом и сгенерировать реалистичную фотографию на аватарку.

Этот метод помогает фильтровать подозрительные контакты и вовремя замечать попытки кражи личных данных или денежных средств, пишет МедиаПоток со ссылкой на Газету.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

Интересное в Казани

23 часа назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев

избавиться от сорняков на огороде безвредно и навсегда

Лонгриды

15 часов назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

сколько стоит грунтовка стен за квадратный метр в Москве

Не у нас

13 часов назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Не у нас

4 часа назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

Новости Казани

день назад

В Казани 6-летний ребенок вылез через окно на карниз

Новости Казани

17 часов назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Новости Казани

13 часов назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани
Новости Татарстана
5 дней назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

С 1 июля 2025 года в Татарстане могут начать де...

Новости Казани

12 минут назад

Полицейские ночью ловили пьяного подростка в Казани

Важное в РТ

час назад

Казань удержала лидерство по бронированиям туристического жилья

Не у нас

17 минут назад

Экологи заявили, что 99% питьевой воды содержит опасные PFAS

Не у нас

32 минуты назад

Эксперты советуют россиянам создать вымышленную личность
Новости Казани
47 минут назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мать зарезала ножницами 5-летнего сына

Новости Казани

2 часа назад

Кладовщик из Казани вел интимную переписку с 4 и 5 детьми

Новости Казани

3 часа назад

Ночная погоня с полицией: подростка задержали у цирка в Казани
Новости Татарстана
6 дней назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.