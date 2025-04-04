Эксперты советуют россиянам создать вымышленную личность

Технические специалисты предложили жителям России оригинальный способ защиты от онлайн-мошенников — завести вымышленного цифрового двойника.

Речь идёт о создании виртуальной личности с выдуманными фамилией, именем и другими данными, которые можно использовать, к примеру, при покупках в интернете. Такой шаг позволит снизить риск утечки реальной информации и обезопасить себя от возможных афер.

Эксперты рекомендуют не только придумать имя, но и зарегистрировать профиль в соцсетях от имени двойника, а также создать отдельный e-mail. Для убедительности можно воспользоваться искусственным интеллектом и сгенерировать реалистичную фотографию на аватарку.

Этот метод помогает фильтровать подозрительные контакты и вовремя замечать попытки кражи личных данных или денежных средств, пишет МедиаПоток со ссылкой на Газету.ру.