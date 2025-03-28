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Эксперты рассказали о режиме, который «сжирает» зарядку

Одной из главных причин быстрой разрядки называ...

pixabay.com

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Эксперты по технологиям рассказали, как сократить расход энергии на смартфоне и сохранить заряд аккумулятора дольше.

Одной из главных причин быстрой разрядки называют запущенные в фоновом режиме программы. Специалисты рекомендуют отключить автоматическую регулировку яркости экрана — такая мера позволяет сэкономить до 15% заряда в день.

Также на аккумулятор негативно влияют активные GPS-навигация, обновления социальных сетей и приложений. Чтобы снизить нагрузку, советуют отключить геолокацию и Bluetooth, особенно если беспроводные наушники остаются подключенными, даже когда не используются.

По словам специалистов, вибрация при звонке потребляет больше энергии, чем обычный рингтон. Поэтому для экономии заряда стоит отключить не только вибрацию, но и звуки нажатия клавиш.

Автоматическое подключение к Wi-Fi тоже может расходовать заряд, если сеть не используется. После внесения всех изменений рекомендуется перезапустить телефон — это поможет остановить ненужные фоновые процессы.

Если аккумулятор продолжает быстро садиться, несмотря на все меры, возможно, он изношен. В этом случае стоит проверить его состояние и при необходимости заменить, сообщает МедиаПоток со ссылкой на «Тут Ньюс».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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