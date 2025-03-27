Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Эксперты по кибербезопасности предупредили об угрозах, связанных с использованием «умной» техники. Такие устройства, как смарт-часы, робот-пылесосы и зубные щётки с интернет-доступом, могут быть взломаны хакерами, которые устанавливают на них шпионские программы.

Получив доступ к личным данным, злоумышленники могут прибегнуть к вымогательству или финансовому мошенничеству. Через вирусы, например «трояны», возможно заражение всей системы «умного» дома, что приведёт к сбоям в работе устройств.

По словам специалистов, за этим могут стоять как одиночки, так и организованные группы, распространяющие заражённые гаджеты через маркетплейсы. Риски заражения существуют не только при эксплуатации, но и ещё на этапе производства — через вредоносную прошивку или даже обычный USB-кабель.

Эксперты рекомендуют избегать подозрительно дешёвых покупок и не вводить персональные данные при подключении к бесплатным Wi-Fi сетям, особенно на сомнительных сайтах, пишет МедиаПоток со ссылкой на издание «Новые Известия».