Эксперты рассказали, как распознать фальшивые уведомления от налоговой службы

Жители России вновь сталкиваются с попытками обмана — аферисты придумали новый способ выманивания денег, маскируясь под представителей Федеральной налоговой службы. Они рассылают поддельные уведомления, внешне неотличимые от настоящих писем от ФНС. В таких "уведомлениях" часто говорится о якобы имеющихся долгах по налогам или штрафах, что заставляет адресатов паниковать и пытаться срочно погасить задолженность.

Злоумышленники используют фальшивые бланки и подделывают оформление документов, а в тексте могут размещать ссылки на мошеннические сайты или запрашивать персональные данные.

Как не попасться на уловку:

- Проверяйте источник. Настоящие письма от ФНС поступают только через официальные каналы — портал налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru или с помощью аккредитованных почтовых операторов.

- Не кликайте по ссылкам. В фейковых уведомлениях могут быть ссылки на опасные сайты. Лучше самостоятельно зайти на сайт ФНС и проверить свою налоговую информацию в личном кабинете.

- Связывайтесь напрямую. Если сомневаетесь в подлинности письма, не поленитесь позвонить в налоговую службу по номеру с официального сайта.

Бдительность и проверка информации — лучшая защита от мошенников. Не поддавайтесь панике и не передавайте свои данные неизвестным источникам.