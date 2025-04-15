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Эксперты рассказали, что ведет к быстрой разрядке смартфона

Эксперты советуют отключить...

pixabay.com

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Специалисты в области мобильных технологий рассказали, почему смартфон на базе Android может терять заряд даже при минимальном использовании.

Основная причина — активированные по умолчанию функции, работа которых не всегда очевидна пользователю. В частности, речь идёт о постоянно включённой геолокации, автоматическом обновлении приложений и отображении всех входящих уведомлений на экране.

Такие функции приводят к повышенной нагрузке на систему, вызывают перегрев и ускоряют износ аккумулятора. В результате смартфон начинает чаще разряжаться, работать медленнее и может неожиданно выключаться.

Эксперты советуют отключить слежение за местоположением и автоматическую установку обновлений. Что касается уведомлений — рекомендуется оставить только самые важные, например, от мессенджеров, чтобы не пропустить что-то срочное, но при этом снизить нагрузку на батарею. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на «Тут новости».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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