Эксперты объяснили, почему некоторым людям хватает всего 3 часов сна

Учёные сообщили о "синдроме недосыпания" — способности некоторых людей нормально функционировать, спя всего по три часа, тогда как большинству нужно не менее семи часов. Эксперты обнаружили генетический вариант, связанный с этим феноменом, что может помочь в лечении нарушений сна, таких как бессонница и апноэ.

Соавтор исследования Ин-Хуэй Фу отметила, что организм продолжает работать во сне, выводя токсины и восстанавливая повреждения, и у людей с этим геном эти процессы проходят эффективнее.

С начала века команда Фу выявила пять мутаций в четырёх генах, влияющих на сон, включая ген, регулирующий циркадные ритмы. В последнем исследовании нашли мутацию в гене SIK3, которая у мышей сокращала продолжительность сна примерно на полчаса.

Невролог Клиффорд Сапер из Гарварда подчеркнул, что мутация не является единственным фактором снижения сна, но влияет на потребность в нём. Исследователи надеются, что изучение таких мутаций поможет лучше понять регуляцию сна и разработать новые методы лечения.

Исторически известно, что такие личности, как Черчилль и Тэтчер, спали по четыре-пять часов, но для большинства это опасно. Исследование 2022 года показало, что у людей, спящих менее пяти часов, риск развития хронических заболеваний на 20% выше, чем у тех, кто спит семь часов, и у них чаще развиваются множественные болезни, повышающие риск госпитализации и инвалидности.

Медсестра-кардиолог Джо Уитмор отметила, что результаты исследования подтверждают важность полноценного ночного сна, пишет mk.ru.