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Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили

Специалисты также отметили, что в целом качеств...

Википедия/KotVadim

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Сервис Autohome Passenger Car провёл исследование, определив самые надёжные автомобили китайского производства. В опросе приняли участие владельцы машин, эксплуатирующихся от 2 до 12 месяцев.

Согласно результатам, в список лидеров вошли Hongmeng Intelligent Driving (бренд Huawei), Nio, Li Auto, Venucia, Geely, Lynk & Co и BYD. Эти производители уже более трёх лет демонстрируют стабильный уровень надёжности выше среднего.

Эксперты также отметили, что в целом качество китайских автомобилей улучшается. Если в 2023 году на 100 машин приходилось 194 неисправности, то к 2025 году этот показатель снизился до 156–158. Большая часть замечаний связана не с техническими проблемами, а с комфортом и функциональностью.

Чаще всего владельцы жалуются на недостаточную шумоизоляцию, ошибки в навигации, сложности с голосовым управлением из-за диалектов, неприятные запахи в салоне. Также среди недостатков называют некорректную работу автопарковщика и замерзающие скрытые дверные ручки.

Примечательно, что электромобили и гибридные модели оказались надёжнее автомобилей с традиционными двигателями. На 100 электрокаров зафиксировано 152 неисправности, тогда как у машин с ДВС этот показатель составляет 172. По мнению специалистов, это связано с более быстрым устранением недочётов благодаря прямой модели продаж и замкнутому циклу обслуживания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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